جندي أمين يعيد مبلغا كبيرا من المال لصاحبه في الرياض 

حمود العنزي(صدى):

أعاد جندي أمين مبلغا من المال لصاحبه، بعدما وجده عند إحدى صرافات البنوك بحي النسيم في الرياض.

وتعود القصة الموثرة التي سطرها الجندي محمد العنزي بأمانته عند توقفه أمام إحدى صرافات البنوك بشارع أبو هريرة بحي النسيم بالرياض لصرف مال فوجد مبلغًا كبيرًا من المال عند الماكينة لا يعرف لصاحبه طريقًا.

وأوضح الجندي أنه وضع لوحة فيها رقمه على ماكينة الصراف الآلي، قال فيها إن من فقد مالا عليه الاتصال بي، لافتا إلي أنه ظل في الرياض حتى اتصل به صاحب المال المفقود وأعده إليه.