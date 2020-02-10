بالصور.. الظهور الأول لفيراري روما عالميا

دبي(صدى):

سجلت فيراري روما ظهورها الاول عالمياً يوم أمس خلال حفل فاخر استضافه فندق ومنتجع بولغاري، دبي.

وتقدم فيراري روما قمة الأداء في فئتها، وذلك بفضل محركٍ مكوّن من ثمان أسطوانات (V8) ذو قوة جبارة تصل إلى 620 حصان بخاري عند 7500 دورة في الدقيقة، مما يجعلها الأقوى ضمن فئته.

ويمتاز هذا المحرك بنظام ’إدارة التسارع المتغيّر‘ الذي يضمن استجابة فورية عند تعديل قوة العزم بشكل يتناسب مع السرعة.

وحظيت سيارة ’فيراري روما‘ بتركيز دقيق لجهة تعزيز الصوت المهيب لنظام العادم، والذي تم إعادة تصميمه بالكامل، مع إزالة كاتمات الصوت وإدخال صمامات التفافية جديدة.