ذئب بشري يغتصب فتاة ويبتزها بنشر صورها على مواقع التواصل 

دبي(صدى):

أقدم وافد آسيوي على هتك عرض زائرة من أقاربه داخل منزل والده الذي كانت تقطن فيه خلال فترة بحثها عن عمل بدبي.

ورفعت الفتاة دعوى قضائية ضد أحد أقاربها تتهمه فيها باغتصابها بالإكراه، بالإضافة إلي نسخ صور شخصية لها من هاتفها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي دون رضاها للتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وكانت الفتاة تسكن في منزل والد المتهم الذي عرض عليها الإقامة فيه لحين العثور على فرصة عمل، مبينة أن المتهم كان يتحرش بها داخل المنزل، بحجة أنه سيوفر لها مصروفها مقابل السماح له بتمكينه من نفسها، فرفضت واضطرت الى مغادرة المكان والسكن في مكان آخر.