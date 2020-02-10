«حزب الله» يضع قاسم سليماني في امتحان طلاب لبنان

وكالات(صدى):

وضعت إحدى المدارس اللبنانية التابعة لحزب الله، امتحان مدرسي تتضمن أسئلة خاصة بالقائد الإيراني السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.

وتضمنت الأسئلة التي أغضبت أولياء أمور الطلاب، من المقصود بعابر الأوطان، ومكان مولد سليماني، وكذلك توقيت مقتله في الغارة الأمريكية.

وأجرت «مدارس المهدي» الامتحان للطلاب يشمل أسئلة أخرى عن سليماني، وكذلك طلب الأستاذ من الطلبة في ورقة الامتحان، تحديد صفتين لسليماني، مع إبداء رأي الطالب الشخصي.

واختتمت الأسئلة بطلب ملء فراغين يعطيان فرصة للإشادة بقاسم سليماني.