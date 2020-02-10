أمانة جدة تعلق على تجمع المياه في نفق السلام: «عُطل في المضخات»

جدة(صدى):

أصدرت أمانة جدة، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا بشأن تجمع المياه في نفق السلام، وذلك بعد تداول فيديو يرصد مشهد كارثي للمياه وهي تغمر المركبات مما أعاق حركة المرور.

ومن جانبها قالت أمانة جدة إن الأمين صالح التركي، وجه صباح اليوم عند وقوفه بالموقع بسرعة معالجة هذه التجمعات في النفق والتي تعيق حرككة السير في المسار الجنوبي للنفق، واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار هذا المشهد.

وأوضحت الأمانة إن هذه التجمعات نتجت من ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام وليس نفق الأندلس، وأن هذه المياه ناتجة عن أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في المواقع المحيطة بالنفق.

وأضافت أن التجمع حدث نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر، وتم معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد على مدار الساعة لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ للمشروع.

وكانت صحيفة “صدى” نشرت فيديو يرصد المشهد في نفق السلام حيث تجمعت المياه بشكل كبير مما أثر على الحركة المرورية.

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