عملية تكميم فاشلة تقف خلف أزمة فجر السعيد

خالد الظفيري(صدى):

كشف الجراح الفرنسي ألكسندر رولت الذي تولى عملية إنقاذ الإعلامية الكويتية فجر السعيد من موت محقق، تفاصيل مرضها الذي حيّر الأطباء وجمهورها، لافتًا إلى أن ذلك بسبب خضوعها لعملية تكميم وصفها بالفاشلة

وأوضح ألكسندر رولت، أنه وبنتائج التحاليل والأشعات التي طلبها تبين له حقيقة التشخيص، وهي أن فجر السعيد تحمل جرثومة خطيرة للغاية، وفقا لتعبيره؛ ليجري لها “عملية الإنقاذ”، حيث أن حالتها كانت آخذة في التدهور بشكل سريع.

وقال الجراح الفرنسي، أنه أجرى العملية عن طريق الجراحة وليس المنظار للتعامل مع جرثومة كامنة داخل خيوط الجهاز الهضمي، وكان الوضع الصحي للسعيد ليس على ما يرام نظرا لأنها كانت تعاني من آثار جراحة التكميم.

وأضاف: ” كانت مفتوحة تماما مع التهابات خطيرة للغاية ولم يسبق لي مشاهدتها طوال حياتي العملية وكنت مضطرا للقيام بهذه الجراحة الخطيرة ووضع الأمعاء على مستوى الجلد “، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى ترك بعض الجروح مفتوحة على مدى أسابيع؛ فيما نجحت العملية التي أجراها لتخرج بعد 3 أسابيع فقط منها وغادرت المستشفى.