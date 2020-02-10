طرق منع ظهور حب الشباب بعد التمارين الرياضية

أميرة خالد(صدى):

تعمل ممارسة الرياضة في النوادي، على نمو البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب؛ حيث يجب إزالة المكياج وتنظيف الوجه قبل البدء بالتمارين الرياضية، كما إنها تزيد من تدفق الدم إلى الجلد مما يؤدي إلى فتح المسام، وهذا بدوره يساهم في تراكم البكتيريا داخلها التي تعمل على سد المسام وظهور حب شباب.

ويجب رفع الشعر عن الوجه، لأن ذلك قد يساهم في انتقال الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر إلى البشرة، فضلًا عن مسح الأجهزة والمعدات التي قد تلامس وجهك، ومسح معدات التمارين المشتركة قبل استخدامها يساعد في إزالة البكتيريا والأوساخ والزيوت المزعجة التي قد تنتقل إلى بشرتك.

ويؤكد الأطباء على عدم لمس الوجه باليد أثناء التمرين، لأنها قد تحتوي على بكتريا قد تنتقل الى الجلد مما يساهم في انسداد المسام والاصابة بالتهابات الجلد؛ بينما يجب إرتداء الملابس الفضفاضة، وتغيير الملابس الرياضية والاستحمام بعد التمرين مباشرة.

ويعد الرتينويد من مشتقات فيتامين (أ) ويستخدم لعلاج حب الشباب، كما يمكنك استخدامه دون وصفة طبية فإنه سوف يقلل من التهابات البشرة ويساعد على فتح المسام ويقلل من ظهور حب الشباب.