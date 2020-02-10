أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس مركز جديدة عرعر

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مركز جديدة عرعر السابق علي بن عبدالله القثامي بمناسبة إحالته للتقاعد، يرافقه رئيس المركز المكلف حديثا حسين بن سعد الشهراني .

وشكر سموّه القثامي على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله متمنياً له دوام التوفيق والنجاح ، ومرحبا برئيس مركز جديدة عرعر بمناسبة تكليفه ، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله، وحثه على بذل جميع الجهود لخدمة سكان المركز، وتلمس احتياجاتهم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – .

من جانبه رفع رئيس المركز المكلف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الثقة الغالية , راجياً من الله تعالى أن يوفقه في أداء ما أوكل إليه من أعمال .