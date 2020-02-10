النصر يلعب بالأصفر والسد القطري بالأسود في مواجهة الغد

ماجد محمد(صدى):

أكد نادي النصر أن الفريق سيرتدي الطقم الأصفر أمام نظيره السد الذي يرتدي طقمه الأسود في المواجهة التي تجمعهما غدا في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يستبعد روي فيتوريا المدير الفنى للنصر مشاركة الثلاثي عبد الله مادو، وعبد الفتاح آدم، وعبد الله الخيبري، في المباراة، بسبب عدم جاهزيتهم البدنية واللياقية.

و يغيب عن السد القطري أمام النصر كلا من المحترف المكسيكي ماركو فابيان لعدم قيده آسيوياً، وعبدالكريم حسن للإيقاف، وسالم الهاجري للإصابة.