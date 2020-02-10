غموض حول قتل رجل لزوجته

القدس(صدى):

أقدم فلسطيني، اليوم الاثنين، على قتل زوجته التي يبلغ عمرها 25 عاماً، حيث تم اعتقاله في جريمة القتل واعترف بجريمته بعدما خضعت جثة زوجته للطب الشرعي؛ فيما لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقبل أشهر، قتل شخص زوجته، وهما من مدينة الخليل، وأخفى جثبتها قرب البحر الميت، وقد سبقها كذلك جريمة الفتاة إسراء غريب التي قتلت على يد أفراد من عائلتها بداعي تلبسها بالجن.

وصرح أحد أقرباء القتيلة: ” القصاص القصاص، بنت أخر صفاء كمال أحمد شكشك بعد أن عادت إلى زوجها الظالم من أجل أن تبقى بجانب أطفالها تقتل على يد زوجها المجرك أحمد أكرم الفالح،،، لا يوجد عزاء حتى يقام عليه القصاص نرحب بمن يؤازرنا” .