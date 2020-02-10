باختاكور الأوزبكي يخطف 3 نقاط من شباب أهلي دبي

وكالات(صدى):

تلقى نادي شباب الأهلي دبي، هزيمة قاسية أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب باختاكور المركزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين.

وأحرز جلال الدين مشارييوف، الهدف الأول لصالح باختاكور في الدقيقة 18، مسجلا أول هدف في موسم 2020؛ فيما تعادل بيدرو كوندي لصالح شباب الأهلي في الدقيقة 67، قبل أن يوقع دراجان تشيران على هدف باختاكور في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وخطف باختاكور أول 3 نقاط في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، متزعما صدارة المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة الهلال وشاهر خودرو الإيراني، على ملعب زعبيل، في لقاء الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.