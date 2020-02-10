أمانة الأحساء: الهبوط الأرضي نتج عن كسر لخط مياه وتآكل الأزفلت (فيديو)

الأحساء(صدى):

أصدرت أمانة الأحساء، بيانًا حول حول حادث سقوط سيارة من نوع «هونداي» في هبوط أرضي على طريق الخدمة أسفل جسر تقاطع الملك فهد مع طريق الملك عبدالعزيز «الشارع الملكي».

وأوضحت الأمانة أن «تم ورود بلاغ حول سقوط مركبة في هبوط الأرضي صباح اليوم الاثنين 16 جمادى الثاني 1441 ه وعليه تم توجه الفرق المختصة في الأمانة للموقع، واتضح حينها وجود كسر لخط مياه سبب في تآكل الطبقة تحت الأزفلت مما سبب سقوط السيارة».

وأضافت: « تم تأمين كافة وسائل السلامة في الموقع، بالتعاون ومساندة كافة الجهات الحكومية المعنية (المرور – الدفاع المدني) وتم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليس من اختصاص أعمال الأمانة».

وأكدت الأمانة أن أعمال المتابعة مستمرة بشأن سلامة الطريق الخدمية، لحين إنتهاء الجهة المعنية من أعمال الصيانة، وتؤكد سلامة وعدم تأثير الهبوط الأرضي على البنية التحتية للطريق.

وكان مقطع فيديو، قد وثق لحظة خروج الشاب من السيارة التي هبطت بأمان.

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