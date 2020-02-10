10 أمور عليك تفاديها للحفاظ على نفسية زوجتك

أميرة خالد(صدى):

يعد الزواج هو ذلك الرباط المقدس الذي يضع على عاتق الطرفين مسئولية كبيرة في الحقوق والواجبات.

وتحتاج العلاقة الزوجية لإنجاحها إلى أن يتفهم كل طرف الآخر، وأن لا يخل بواجباته، ولا يصح أن يجد طرف فيها كل الدعم والحب والتضحية، لذا هناك عدة يجب أن يراعيها الرجل لأنها تؤثر على نفسيتها كثيرا، وهي:

– الإهمال

دائما ما يجعل المرأة تشعر بعدم ثقتها بنفسها ويجعلها تذبل مع الوقت

– انعدام الاحترام

المرأة تتأثر كثيرا عند شعورها بعد تقديرها أو إهدار كرامتها

– انعدام التفاهم

تسعى المرأة بالوحدة مع زوجها إذا لم يحاول فهمها والوصول إلى عقلها لمجرد السيطرة

– الخيانة

تجعل المرأة أكثر قسوة وفي نفس الوقت تتسبب في فجوة بين الزوجين

– الكذب

لا تثق المرأة في زوجها إذا كان من النوع الذي يكذب كثيرا وتفقد معه الشعور بالأمان

– انعدام التقدير

تؤثر على نفسية المرأة مسألة عدم شعورها بالتقدير خصوصا من زوجها

– غياب التواصل

من الأمور التي تقود العلاقة الزوجية للفشل هي غياب التواصل مع شريك الحياة

– العنف مع المرأة

يحول رتم العلاقة إلى نمط سيء سواء كان عنفا مادياً أو معنويا

– البخل

تعيش المرأة حالة بؤس إذا شعرت بالخجل زوجها وعاشت في حرمان

– أنانية الرجل

تتسبب أنانية الرجل في إيذاء نفسية المرأة بشكل كبير