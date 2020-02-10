سمو نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاستقبال قدم السبيعي شرحاً لسمو نائب أمير المنطقة عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد مخاطر الصحراء, إذ بيّن أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ معتمد تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم مايزيد عن 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة من بينهم مايزيد عن 40 طيار شراعي ومسعف.

وأشار إلى أن الفريق باشر مايقارب 9000 بلاغ في صحراء المملكة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق خلال الفترة الماضية.

كما قدم السبيعي التقرير السنوي عن ما تقدمة الجمعية في خدمة وانقاذ المواطن والمقيم .

من جانبه أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية على الجهود التي يبذلونها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الجمعية .