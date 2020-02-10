بالفيديو.. زوج أنغام عن علاقته بأصالة: «بنا عيش وملح»

أميرة خالد(صدى):

علق الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، على انفصال الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، قائلا: «محدش عارف بكرة فيه ايه».

وقال إبراهيم، لبرنامج «اي تي بالعربي»: «الواحد بيتكلم كلام ميعرفش بكرا إيه هيحصل، محدش عارف مين مع مين ومين هيسيب مين، ومين هيرجع تاني يبقا مع مين، فدايما أنا بحاسب على كلامي جدا لأن الدنيا حقيقي صغيرة، هيجي وقت وهنبقا مع بعض في صورة واحدة، هيبقا شكلنا وحش أوي لو قلنا كلام في حق بعض ورجعنا تاني في صورة جمعتنا، ومش كل انفصال بيكون وحش على فكرة أحيانا بيكون بداية لفرصة جديدة بين نفس الطرفين، ممكن دي تبقا فرصة إن البيت يتبني تاني بصورة أحسن».

وأكد أنه يكن كل الاحترام لأصالة ويراها فنانة كبيرة، قائلا: «احنا في مصر بنراعي العيش والملح جدا.. وأنا براعي العيش والملح اللي بيني وبين أي حد حتى لو كان في تصريحات مستفزة لغاية النهاردة وفي أسرار كتيرة مبقولهاش على فكرة».