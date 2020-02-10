7 أعراض للدورة الشهرية تُنذرك بمراجعة الطبيبة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعرف أعراض الدورة الشهرية لدى النساء، والمتمثلة في آلام البطن والتغيرات المزاجية والنزيف الشديد.

لكن في بعض الأحيان هناك أعراض أخرى للدورة الشهرية تُنذر بأن هناك مشكلة ويجب مراجعة الطبيب.

وتتمثل تلك الأعراض في الآتي: استمرارها لأكثر من سبعة أيام، عدم مغادرة السرير من شدة الألم، نزول الدورة الشهرية في غير موعدها.

كم تتضمن الأعراض: انقطاع الدورة الشهرية، تحول الدورة إلى نزيف في بعض الأحيان، تقلّب المزاج قبل موعدها، تعانين من الصداع النصفي قبل موعدها .