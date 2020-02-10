الأشواط الأربعة لدورة تشغيل المحرك وطريقة عملها

أميرة خالد(صدى):

توجد أربعة أشراط لدورة التشغيل يعمل على أساسها محرك ديزل (المازوت) ومحرك أوتو (البنزين)، والتي تبدأ بشوط السحب للمكبس؛ حيث يهبط المكبس من النقطة الميتة العليا للأسطوانة إلى أسفل الأسطوانة، مما يقلل من الضغط داخلها.

ويُدخل مزيجا من الوقود والهواء بالضغط الجوي (أو أكثر) إلى الأسطوانة عبر مدخل السحب. يغلق بعدها صمام أو صمامات السحب؛ فيما بعد ذلك شوط الضغط: مع إغلاق صمامات السحب والعادم، يبدأ المكبس بالعودة إلى قمة الأسطوانة ضاغطا مزيج الهواء مع الوقود.

ويأتي بعدها شوط القدرة أو الاشتعال: ويعرف أيضا بشوط الاحتراق، عند اقتراب المكيس من النقطة الميتة العليا، يشتعل المزيج، عادة باستخدام شمعة احتراق (في محركات البنزين) أو نتيجة الضغط والحرارة (في دورة الديزل أو محرك الاشتعال بالانضغاط؛ حيث يؤدي الضغط الكبير المتولد من احتراق المزيج إلى إعادة المكبس إلى النقطة الميتة السفلى مدفوعا بقوة هائلة.

وأخيرًا، شوط العادم أو الطرد : أثناء شوط العادم، يعود المكبس ثانية إلى النقطة الميتة العليا ويفتح أثناءها صمام العادم. يدفع المكبس أمامه نواتج المزيج المحترقة ويخرجها من الأسطوانة عبر صمام أو صمامات العادم.