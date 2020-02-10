اللجنة الثقافية في خليص تطلق أكبر فعالية تاريخية وأدبية تحت رعاية المحافظ

حليمه الحازمي(صدى):

برعاية سعادة محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي ، تطلق اللجنة الثقافية أكبر فعالية تاريخية وأدبية “خليص تاريخ وأدب” ، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 من شهر جمادى الثاني 1441هـ ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام وهي 16 ، 17 ، 18 من الشهر نفسه ، وسوف ينفذ البرنامج في كلية العلوم والآداب بجامعة جدة ( فرع خليص ) ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من اليوم الأول .

الجدير بالذكر أن اللجنة الثقافية قد أعدت لهذا البرنامج فعاليات ضخمة سيشارك فيها 20 شخصية تاريخية وأدبية لتقديم 6 أوراق عمل بحثية عن محافظة خليص .

وسوف يشتمل هذا البرنامج على 4 فعاليات رسمية وهي :

– الفعالية الأولى : 6 أوراق عمل بحثية عن محافظة خليص.

– الفعالية الثانية : زيارة للآثار والعطارة النبوية في محافظة خليص.

– الفعالية الثالثة : معرض للصور الفوتوغرافية عن محافظة خليص.

– الفعالية الرابعة : عرض بعض الوثائق التاريخية الموجوده مع أهل محافظة خليص.

وسوف ينطلق البرنامج بافتتاح المعارض ، يليه حفل خطابي وتكريمي للقائمين على البرنامج والرعاة ، ثم محاضرة عن العطارة النبوية في محافظة خليص ، وبعد ذلك يقوم الوفد بجولة وزيارة لعدد من المعالم وهي “ثنية لفت” و “ثنية الجيش” و “الأمينة العباسية” في شمال مدينة خليص.

وكانت اللجنة الثقافية قد قامت بحجز فندق بمدينة جدة لضيوف البرنامج ، كما تم توفير وسيلة نقل جماعية من الفندق إلى مقر البرنامج بمحافظة خليص.

ومن مخرجات هذا البرنامج طباعة كتاب تحت اسم “خليص تاريخ وأدب” يحتوي على البحوث العلمية والأوراق التي ستقدم بالبرنامج ، كما تم تدشين حساب بموقع تويتر باسم “خليص تاريخ وأدب” .

وقد وجهت اللجنة الثقافية رقاع الدعوة لعدد كبير من الشخصيات المؤثرة والمهتمة بهذا الجانب من داخل المحافظة وخارجها.