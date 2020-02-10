امرأة تطلب الخلع من زوجها: اكتشفت أنني الزوجة الـ9

القاهرة(صدى):

رفعت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها؛ حيث اكتشفت أنها رقم 9 في قائمة الزوجات التي تزوج منهن للنصب عليهن والاستيلاء على أموالهن، وذلك بعد شهر واحد فقط من الزواج.

وقالت الزوجة: ” اكتشفت إننى وقعت ضحيه لزوج نصاب يتزوج من السيدات للاستيلاء على أموالهم.. بعد الزواج اكتشفت أن زوجى مسجل خطر صادر ضجة عدة أحكام قضائيه بالاضافه إلى أنه يقوم بالنصب على الفتيات والسيدات ويتزوج منهم للاستيلاء على أموالهم ” .