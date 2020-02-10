محافظ الوجه يكرم الحاصل على المركز الأول على تبوك بمسابقة خادم الحرمين للقرآن الكريم 

محمود البلوي(صدى):

كرم سعادة محافظ الوجه المكلف الاستاذ يوسف بن صابر الثبيتي ، الطالب عبدالرحمن بن عبدالله بن طليحة البلوي من مجمع أبي بن كعب بحلقة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بقرية الكر التابع لجمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة الوجه بمناسبة حصوله على المركز الأول على منطقة تبوك في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للقران الكريم بالفرع الخامس وتأهله للتصفيات النهائية.

وذلك بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الاستاذ علي بن محمد البلوي ورئيس جمعية تحفيظ القران الكريم الشيخ حمود رفاده والمستشار الإعلامي ناصر بن طليحة .

وأكد سعادته أن ما حققه المحتفى به إنجاز كبير تفخر به المحافظه شاكراً لكل من ساهم في هذا الانجاز متمنياً للجميع التوفيق والسداد في ميادين الخير والعطاء.