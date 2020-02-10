الجن يُخرّب حياة زوجين

القاهرة(صدى):

صُدمت زوجة مصرية، في زوجها بعدما اعتدى عليه بالضرب والإهانة، إثر رفضها الجلوس مع بعض الدجالين بحُجة إخراج الجن من جسدها.

وأكدت الزوجة أن زوجها تصوّر أن الجن يسكن جسده وجسدها، فانقلب البيت بوجود الدجالين وعندما رفضت اعتدى عليه بالضرب فقررت الانفصال عنه.

وأوضحت أنها متزوجة منذ 17 عامًا، وكانت الحياة مستقرة وهادية لكن فجأة وبدون مقدمات تغير زوجها مدعيًا أن هناك مس من الجن لجسده وجسدي وبدأ في رحلة طويلة للبحث عن الدجالين لإخراج الجن .

وأفادت بأنه بعد واقعة الضرب شعرت بأنه لم يعد يصلح زوج أو رب أسرة فقررت الانفصال عنه وإقامة دعوى خلع.