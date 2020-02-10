بالفيديو.. شبه كبير بين ممثلة مغربية ولجين عمران

أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو للفنانة المغربية أسماء لزرق، أثناء لقاء تلفزيوني أجري معها وتحدثت خلاله عن مرحلة من طفولتها إلى وجود شبه كبير بينها وبين لجين عمران.

وقالت الفنانة المغربية، أنها تعلمت تجويد القرآن الكريم في سن السابعة؛ فيما كان يطلب منها الغناء في المدرسة لأنها كانت تتمتع بصوت جميل، مع الإشارة إلى أنها لم ترث الموهبة من أي من افراد أسرتها.

وأثارت الجدل بالشبه الكبير بين وبين لجين عمران؛ حيث قال البعض: ” هاي مو نسخة من لجين وإنما لجين نسخه منها لأن لجين عمليات تجميل وهاي جمالها طبيعي.. من جد نسخة من لجين العمران “.