كفى تقنع 127 حالة لتلقي العلاج في ختام ربيعنا أدفأ

نايف السالم(صدى):

بإعلان 127 فرداً من مختلف الفئات العمرية اقلاعهم عن التدخين في معرضها التوعوي اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة يوم أمس الأحد مشاركتها في مهرجان ربيعنا أدفأ.

وذكر المشرف العام على فرع جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ محمد الزبيدي أن مشاركة الجمعية في المهرجان الذي امتد لشهر شملت معرضاً توعوياً وعيادة متنقلة استقبلت أكثر من 2500 زائر ، فيما استفاد 127 حالة من خدمات التوعية والكشف وتم تحويلهم لعيادات الجمعية الثابتة لتلقي العلاج المناسب.

وأبان الزبيدي أن فريق كفى التوعوي المشارك بالمهرجان حظي بثقة مقيمي الفعالية والزوار ، حيث كان التفاعل كبيراً ، خصوصا لما لمسوه من أخطار وكوارث تسببها السموم ويكون أثرها وخيماً على الفرد والمجتمع ، مقدما شكره لكل من يدعم الجمعية لتادية رسالتها وفي مقدمتهم راعي البرنامج وداعمه مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية .