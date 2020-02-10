عروس تُصدم بالأفلام الإباحية

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة عشرينية، دعوى خلع حتى تتخلص من زوجها مدمن الأفلام الإباحية، وذلك في محكمة الأسرة بالقاهرة.

وأوضحت الزوجة في المحكمة، أنها تعرّفت على زوجها في العمل وطلب يدها من والدها لتوافق على الفور، وتم الزواج بعد ذلك بعدة أشهر.

وأكدت أنها اكتشفت بعد الزواج بوقت قصير أنه يشاهد الأفلام الإباحية يوميًا، ولم يستجيب لنصائحها بأن يبتعد عن تلك العادة، حتى أصبح يتحدث معها بشكل خادش للحساء.

وأشارت إلى أنها قررت الابتعاد عنه واللجوء إلى الخلع، وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمه الأسرة.