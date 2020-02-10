رسالة من أم شهيد بالعراق: «الرصاصة جت في صدري أنا.. عساها جت فيهم» (فيديو)

وكالات(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رسالة مؤثرة من والدة أحد قتلى محافظة النجف في العراق، أثناء التظاهرات ضد الوضع السياسي والاقتصادي والتدخل الإيراني.

وقالت المرأة في الفيديو: «نحن فخورين فيك يابطل، إنت بطل، أنا شايلة راسي فوق، ربيتك بطل، علمتك دوم شايل راسك، رُحت وإنت شايل راسك، الرصاصة في صدرك جت فيّ حبيبي، عساها جت فيهم».

وكان «ميثاق ثورة الإصلاح» الذي أعلنه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قد هيمن على شعارات وهتافات تظاهرات العراقيين، وقوبل بالرفض.

وتقمع قوات الأمن العراقية المتظاهرين، فيما تنشر مليشيا إيران الفوضى والفتنة في البلاد مستغلة التظاهرات.