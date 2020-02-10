الجوازات: تطبيق غرامة التأخير حتى بعد سداد رسوم تجديد الجواز

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن سداد رسوم تجديد جواز السفر لا يعني انتهاء الإجراءات؛ حيث توقع الغرامة عقب مرور 3 أيام من تاريخ انتهاء الجواز، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه مغرد سؤالًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه ” عند طلب تجديد الجواز تأخذ السفارة شهرًا حتى يتم التجديد، وخلال هذا الشهر تكون الإقامة قد انتهت، فهل تطبق عليّ الغرامة؟ مع العلم بأنه تم السداد قبل 25 يومًا من نهاية الإقامة؟ ” .

ومن جانبها، قالت الجوازات أن التعليمات لا تسمح بإلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعامل؛ حال وجوده خارج المملكة.