شاهد.. «التكييف» يتسبب في اندلاع حريق بالمجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، حريقًا اندلع في منزل بمركز ثربان اليوم الأحد، بسبب ماس كهربائي في التكييف.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محـمد بن عـبده السـيد، بأن مدني المجاردة باشر مساء اليوم الإثنين ١٤٤١/٠٦/١٦هـ في تمام الساعة (١٢:٥٣)م بلاغاً عن وقوع حالة حريق في غرفة بمنزل بمركز ثربان.

وأضاف: وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن حريق في منزل مكون من دور واحد وقد إقتصر الحريق في غرفة تقدر مساحتها بحوالي (٥*٦)م٢ تقريباً وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ولم توجد هنالك أي إصابات..