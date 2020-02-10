وظائف شاغرة في تعليم حوطة بني تميم والحريق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سائق ، حارس أمن . مراسل مكتبي) على لائحة المستخدمين وبند الأجور.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يحمل المؤهل الثانوي فما دون ويجيد القراءة والكتابة، ألا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) عامة للسائقين والمراسلين وألا يقل عن (۲۰) عامة لحراس المدارس والأمن والسلامة؛ فضلًا عن القدرة على القيام بمهام الوظيفة واجتياز الكشف الطبي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون المتقدم مقيمة في مقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك، وأن يكون المتقدم مسجة ضمن قوائم الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك علما بأن آخر موعد لسحب القوائم يوم الخميس؛ فيما يشترط على المتقدم على وظيفة سائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

ويجب ألا يكون صدر بحقه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة مع خلو ملف المتقدم من أي سوابق لدى الجهات الأمنية، وغير مفصول من الخدمة بالدولة لأسباب تأديبية، والا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية؛ فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

وسيبدأ التقديم اعتبارا من يوم الأحد 1441/ 06/ 15 هـ وينتهي يوم الخميس 19/6/1441 هـ، وذلك عبر الرابط الموجود على موقع إدارة التعليم، ولن ينظر لأي تقديم يدوي وهذا الإعلان بلفي ما سبقه من إعلانات ولا يلزم مراجعة إدارة التعليم حيث سيتم إبلاغ المرشحين للمقابلة عبر ارقام جوالتهم المسجلة في طلب التوظيف.