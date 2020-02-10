شاب يطلب الزواج من فتاة بعدما اغتصبها

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة اغتصاب قام بها شاب في محافظة الجيزة؛ حيث طلب من والد الفتاة في النيابة الزواج رسميًا بها؛ حيث اعترفت الفتاة القاصر بأنه عاشرها معاشرة الأزواج.

وكان الشاب صديق الفتاة وهو طالب في جامعة خاصة، يبلغ من العمر 18 عامًا، ويقيم بمفرده منذ سنوات عدة بعد انفصال والديه؛ حيث تعرف عليها منذ 3 سنوات من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وبدأت الفتاة القاصر تردد عليه داخل شقته، وأقام معها علاقة آثمة؛ حينما تركت منزل والدها وأقامت معه في شقته؛ ليقدم والدها بلاغًا ضده بذلك فيتم القبض عليه.