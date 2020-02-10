شرطة الرياض وسند الخيرية ينظمان زيارة لمرضى سرطان المدينة الطبية

سعيد العجل(صدى):

نظمت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع جمعية سند الخيرية لدعم مرضى السرطان ومدينة الملك فهد الطبية، زيارةً صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٦/١٦ لقسم الأطفال مرضى السرطان بالمدينة الطبية، وذلك في إطار إسهاماتها لدعم برامج الشراكة المجتمعية والأعمال الإنسانية، حيث قدّم منسوبي ومنسوبات شعبة العلاقات الإنسانية بشرطة منطقة الرياض الهدايا للأطفال ومشاركتهم بإقامة فعاليات قصصية متنوعه تحاكي مهام رجال الشرطة، رسمت البهجة والسرور على محيا الأطفال سائلين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل.