ديوث ابن ديوث يُقدمان زوجاتهما للدعارة وحفلات الجنس الجماعي
ألقت الأجهزة الأمنية بمصر، القبض على شبكة دعارة مكوّنة من قواد وزوجته وابنه وزوجته، يُديرونها داخل مسكنهم بأحد أحياء العاصمة.
وأوضحت تحريات الأمن، أن القواد وابنه يديران مسكنهما للدعارة وتقديم زوجته وزوجة ابنه وعدد من الساقطات لراغبي المتعة مقابل مادي 1500 جنية للساعة الواحدة، وممارسة الجنس الجماعي بـ2000 جنيه.
وداهمت قوات الأمن، المسكن حيث تم ضبطهم متلبسين في حفل جنس جماعي، وقد اعترفوا بجرائمهم.
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 19 دقيقة
عايشين حياتهم مثل الحيوانات هذولي مش اوادم هذولي تم مسخهم الى حيوانات ديوثين يحبون الجنس أكثر من المال لايشبعون من الجنس عندهم ٢٤ ساعه وذكر شغال في الكس حتى مع النوم وعريانين على الاخر
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45889 ] نشر منذ 14 دقيقة
🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩 🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🦊🦊🦊🦊🦊🐵🐒🐒🐶🐶🐶🐩🐩🐺🐺🐅🐯🦁🦁🦁🐈🦄🦄🦓🦓🦌🐮🐂🐴🐴🐎🐎🐂🐂🐃🐄🐷🐖🐗🐽🐏🐑🐐🐪🐫🦙🦒🐘🦏🦛🐭🐁🐀🐹🐰🐇🐿️🦔🦇🐻🐨🦘🦡🦃🐔🐓🐼🐣🐤🐥🐦🐧🕊️🦅🦆🦢🦉. كل الموجودين هنا ما سوو زيهم خابوا ولا طابوا
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45889 ] نشر منذ 13 دقيقة
🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩 🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🦊🦊🦊🦊🦊🐵🐒🐒🐶🐶🐶🐩🐩🐺🐺🐅🐯🦁🦁🦁🐈🦄🦄🦓🦓🦌🐮🐂🐴🐴🐎🐎🐂🐂🐃🐄🐷🐖🐗🐽🐏🐑🐐🐪🐫🦙🦒🐘🦏🦛🐭🐁🐀🐹🐰🐇🐿️🦔🦇🐻🐨🦘🦡🦃🐔🐓🐼🐣🐤🐥🐦🐧🕊️🦅🦆🦢🦉. كل الموجودين هنا ما سوو زيهم خابوا ولا طابوا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93051 ] نشر منذ 7 دقائق
صدقتي ..