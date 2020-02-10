ديوث ابن ديوث يُقدمان زوجاتهما للدعارة وحفلات الجنس الجماعي

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية بمصر، القبض على شبكة دعارة مكوّنة من قواد وزوجته وابنه وزوجته، يُديرونها داخل مسكنهم بأحد أحياء العاصمة.

وأوضحت تحريات الأمن، أن القواد وابنه يديران مسكنهما للدعارة وتقديم زوجته وزوجة ابنه وعدد من الساقطات لراغبي المتعة مقابل مادي 1500 جنية للساعة الواحدة، وممارسة الجنس الجماعي بـ2000 جنيه.

وداهمت قوات الأمن، المسكن حيث تم ضبطهم متلبسين في حفل جنس جماعي، وقد اعترفوا بجرائمهم.