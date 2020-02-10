اعترافات مسئول إيراني بالتجسس داخل الكويت تثير استياء السياسيين

أنقرة(صدى):

تسببت اعترافات أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، حول التجسس على الجنود الأمريكيين في الكويت، في حالة من الاستياء بيت عدد من السياسيين في البلد الخليجي.

وطالبوا الجهات الرسمية بالتحرك والتأكد من صحة الاعترافات التي قال فيها: «جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تحت مراقبتنا، وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا، ونعلم كم سفينة يمتلكون»، مضيفا: «حتى حين يذهب الجنود الأمريكيون إلى الفنادق في الكويت والبحرين فإننا نراقبهم».