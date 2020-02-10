نيمار متهم بتنظيم شبكة دعارة

وكالات(صدى):

تعتزم ناجيلا ترينداد، التي اتهمت نجم باريس سان جيرما نيمار بالاغتصاب، إلى مواجهته بتهم جديدة أمام القضاء الفرنسي.

وكشفت تقارير برازيلية، أن الفتاة تستعد لتقديم شكوى جديدة ضد نيمار بتهمة تنظيم شبكة للدعارة الراقية تنقل الفتيات من البرازيل نحو فرنسا.

يذكر أن القضاء البرازيلي كان برأ النجم البرازيلي من تهمة اغتصاب مواطنته ناجيلا ترينداد في أحد فنادق باريس، لكن محامي الشابة البرازيلية يفكر في رفع القضية الجديدة أمام العدالة الفرنسية لكون قضايا الجنس بالعنف على النساء تأخذ شكلا أكثر جدية من البرازيل.