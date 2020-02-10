46 قائدا في برنامج القادة الجدد بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ” أمس ” ، البرنامج التدريبي لقادة المدارس الجدد والذي نظمه قسم القيادة المدرسية بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث على مدة خمسة أيام ، بقاعة التدريب بمدينة التربية الخاصة بالمحالة ,وبحضور عدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم وقادة المدارس.

وثمن الجوني في مستهل كلمته جهود إدارة الإشراف التربوي ،ومكاتب التعليم ،والقيادة المدرسية على حرصها على تنمية وتطوير مهارات القادة الجدد ، لكونهم الحلقة الأهم في العملية التعليمية ومن يقف على عاتقهم التغيير والتحول وإعادة رسم الاتجاهات والسياسات التي يخطط لها قادة هذا الوطن، مؤكدا أن قائد المدرسة لا يعمل لوحده ، بل يحظى بدعم ومساندة على كافة المستويات , من قبل مكاتب التعليم والقيادة المدرسية , والتدريب , وكل الجهات الأخرى المساندة والتي تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق النتائج المرجوة .

من جهته أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري ، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الإدارة للتطوير المهني ، ويستهدف ستة وأربعين قائدا مدرسيا ، في حين يتناول عدة موضوعات من أبرزها مهارات قيادة التغيير , ومهارات قيادة عمليات التخطيط , ومهارات قيادة الشراكة المجتمعية , ومهارات قيادة عمليات التعليم والتعلم وضمان جودتها , بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من المدارس .