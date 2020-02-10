وظيفة شاغرة بـ «الأمن السيبراني» في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالاتحاد بمدينة الرياض، بمسمى (مُصمم واجهة وتجربة المستخدم)

واشترط الاتحاد، درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة عمل في مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم أو مجال ذات صلة.، معرفة أدوات وبرامج تصميم المخططات الهيكلية (WireFrame).

وشددت على ضرورة معرفة برامج التصميم (Adobe Illustrator & Photoshop)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2020/02/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): من هنـــــــــــــــا .