ريهانا لا تخف ميولها الجنسية غير المستقرة

واشنطن(صدى):

أظهرت المطربة الأمريكية ريهانا، 31 عاما، ميولها الجنسية غير المستقرة باستمرار خصوصا في الفترة الأخيرة.

وأبدت إعجابها بتصميمات الأزياء «غير الثنائية» التي تتبع أفرادا يواجهون هوية جنس غير مستقرة، معترفة بأنها تستوحي أسلوبها من لينا وايث بطلة مسلسل Master of None.

وقالت خلال تصريحات، إنها أطلقت اسم لينا وايث، على تصاميمها، لأنها تحبها وتحترم أسلوبها وموهبتها، لأنها تقف في منطقة وسطى بين الذكر والأنثى الجنس الثالث، كما أوضحت في حديثها عن علامتها لمستحضرات التجميل «فنتي بيوتي»، أنها تضم العديد من أنماط الأزياء للجنسين.