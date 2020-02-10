فنانة تركية تتسبب في سجن معجب

أنقرة(صدى):

أقدمت الممثلة التركية جولسيوم علي، على تقديم بلاغ ضد معجب طاردهًا مرارًا، وقدّم لها الكثير من الهدايا والورود.

وأعربت الفنانة، عن انزعاجها من مطاردة المعجب لها حتى قدّم خاتمًا لها وكأنه يريد الزواج، كما طالبها في رسالة قصيرة بأن تستعد للزواج منه.

وقدّمت الفنانة بلاغًا ضده، فيما قررت محكمة تركية سجن المعجب ثلاثة أشهر.

من جانبها، أكدت الفنانة أنه حوّل حياتها إلى جحيم لكثرة مطارداته لها، والذي أكد على أنه لم يكن يريد إيذاءها بل قصد التعبير عن إعجابه الشديد بها.