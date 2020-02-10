لوكاكو يسخر من إبراهيموفيتش: هناك ملك جديد للمدينة

وكالات(صدى):

سخر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من غريمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد انتصار الأول وفريقه إنتر ميلانو، أمس الأحد، على أي سي ميلان في ديربي الدوري الإيطالي

وأحرز إبراهيموفيتش، العائد لفريقه الشهر الماضي، الهدف الثاني لميلان، قبل أن ينتفض الإنتر ويسجل 4 أهداف، من ضمنها الهدف الأخير الذي سجله لوكاكو؛ لينشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له محتفلا بالهدف الرابع، وعلق عليها بعبارة “هناك ملك جديد في المدينة”، في إشارة لانتزاعه زعامة مدينة ميلانو من إبراهيموفيتش.

وقال النجم السويدي قبل ذلك، “الملك عاد للمدينة”، عندما وقع مع ميلان مطلع العام الجاري؛ فيما جاءت عبارة لوكاكو لتسخر من تصريحات إبراهيموفيتش السابقة، وتعلن التحدي باستخدام مصطلح “الملك”، الذي يشير به “إبرا” عندما يتحدث عن نفسه.