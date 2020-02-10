للسنة الثانية على التوالي «The Mask2» ينطلق الثلاثاء القادم

فاطمة الجبيني(صدى):

تستعد مدينة جدة للحدث الأبرز ولصنع تجربة ممتعة لجميع افراد العائلة، من خلال إطلاق مهرجان القناع the mask2 العالمي في نسخته الثانية والذي ينطلق في الـ 11 من فبراير الجاري، بأرض سماء الغربية بجدة والذي يستمر لمدة خمسة ايام بإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

حيث يُقدَم المهرجان العالمي هذا العام على مساحة تتجاوز الـ ١٨ ألف متر مربع العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة كالعروض الموسيقية لأكثر من 40 من الشخصيات الفولكلورية، وبمشاركة ممثلين وفنانين تشكيليين، إضافة إلى الألعاب، وأركان التصوير وعروض الاكروبات والسيرك.

المتعة في مهرجان القناع the mask2 العالمي هذا العام لن تكون مقتصرة على الأطفال، حيث تم تخصيص عدد من الألعاب الحماسية للشباب والشابات لإضافة أجواء مختلفة من المتعة لجميع الزائرين.

من جهتها أوضحت السيدة هيفاء ناجي مديرة مؤسسة الإباء والرقي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن النجاح المميز للنسخة الأولى من المهرجان شجعها للتطوير وإخراج مزيد من المفاجآت المدهشة للحضور وإبهارهم بما سوف يقدم من مجسمات وديكورات مضيئة.

مشيرةً إلى مشاركة أكثر من 100 مشارك وعارض من العلامات التجارية العالمية والمتميزة لعرض مجموعات مختارة ذات مستوى عالي من الفخامة والرقي من المنتجات والحرفيات اليدوية والطعام الفاخر وغيرها من المنتجات.

حيث سيحضى زوار المهرجان بفرصة مشاهدة عروض الرقص والـ DJ والشخصيات التي تم صناعة ملابسها حصرياً للكرنفال العالمي لاستقبال الزوار وتوزيع الهدايا للأطفال وأخذ الصور التذكارية.

موجهه شكرها لكل شركاء النجاح وعلى رأسهم هيئة الترفيه والبرنامج الوطني لما قدموه من دعم وتسهيلات لإنجاح إقامة هذا الحدث العالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث مايزيد عن 5000 زآئر يومياً من مختلف الأعمار.