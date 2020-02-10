«كيارا» تغلق مطارات أوروبا وتوقف قطاراتها

وكالات(صدى):

أدت عاصفة “كيارا”، المصحوبة بقوة الرياح في الشمال الغربي لقارة أوروبا، إلى إلغاء وتأخير حوالى 200 رحلة داخل وخارج أوروبا؛ حيث أصاب الشلل بعض المطارات الأوروبية وخاصة لندن وألمانيا وهولندا.

وينصح للمسافرين في العالم بمراجعة الحجوزات، والتأكد من مواعيد الرحلات، كما ألغيت القطارات والرحلات والعبارات، وأصدرت الجهات الرسمية الإنجليزية تحذيرات الطقس في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وحذرت 10 شركات للسكك الحديدية في بريطانيا وأوروبا، بـ “لا تسافر”، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى الركاب أن يتوقعوا حدوث تأخير؛ حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية في إتلاف الأسلاك الكهربائية ومسارات القطارات المزدحمة بأطراف الأشجار المكسورة وغيرها من الحطام.