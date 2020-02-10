المملكة تنال المركز الأول عالميًا في مبيعات أستون مارتن DBX

أميرة خالد(صدى):

أحرزت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة الوكلاء الحصريون لعلامة أستون مارتن لاجوندا الفاخرة، تقدما كبيرا في مبيعاتها نهاية العام 2019 مقارنة مع الفترة من العام الماضي، وذلك لسيارة أستون مارتن DBX الجديدة.

وتمتاز السيارة بمحرك سعته 4 لترات و8 أسطوانات مع شاحن توربيني مزدوج يوفر قدرة 550 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر، وسرعة مائة كيلومتر في الساعة في 4.5 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 181 ميلاً في الساعة؛حيث حيث سيبدأ تسليم السيارة في منتصف عام 2020.

ومن جانبه، أوضح علي حسين علي رضا الرئيس التنفيذي لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أنه هناك إقبال غير المتوقع على طراز DBX منذ اليوم الأول لعرضه أمام العملاء متجاوزين العديد من وكلاء عالميين في أسواق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.