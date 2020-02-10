74 تهمة اعتداء جنسي على الأطفال ضد إسرائيلية

كانبرا(صدى):

على خلفية اتهام إسرائيلية بعشرات التهم المتعلقة بانتهاكات جنسية للأطفال، سيقر البرلمان الأسترالي مقترحا يطالب إسرائيل بالتسليم الفوري لمديرة المدرسة السابقة.

ويناقش البرلمان الأسترالي، المقترح الذي قدّمه مشرعين من الحكومة والمعارضة في مجلس النواب، ومن املنتظر أن يتم إقراره للضغط على الإسرائيليين لإنهاء النزاع القانوني بشأن المواطنة الإسرائيلية- الأسترالية، مالكا ليفر، المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

وكان ليفر (52 عامًا) قد فرّت من أستراليا عام 2008 بالتزامن مع ظهور مزاعم عن انتهاكات جنسية بحق أطفال عندما كانت تعمل كمدرسة ومديرة في مدرسة يهودية في ملبورن.

وطالبت أستراليا بتسليمها عام 2014 لمحاكمتها في 74 تهمة اعتداء جنسي على الأطفال، فيما قال ديف شارما، أحد المشرعين الحكوميين الذين خططوا لتحريك طلب تسليمها، إن الحكومة والبرلمان «لن يهدأ لهما بال حتى يتم تحقيق العدالة في هذه القضية».