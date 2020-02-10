«البيئة» تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسمم الإبل في جازان
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعرض بعض الإبل للتسمم في منطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم البيئة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: ” إلحاقًا لما نشر عن تسمم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العينات من أي آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد ” .
وأضاف: ” ولكن أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قبل الوزارة “؛ مستطردًا: “ وستستكمل الوزارة إجراءتها في التحقق من المبيدات التي ظهرت في التحليل المخبري، وستعلن بإذن الله ما توصلت له ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1514 ] نشر منذ 25 دقيقة
مالذي استفادته السعودية من كثرة الإبل..؟! لا وبعد لها مهرجانات.
وقد لا تعطي النباتات فرصة لتنمو تدمير للرقعة الزراعية. بسبب هذه الابل التي تنبهت أستراليا لخطورتها فحاربتها..؟!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93042 ] نشر منذ 12 دقيقة
يعني العلف مغشوش ..
.. علفوا الغشاش من نفس العلف ..