محافظ الخفجي يطلق حملة برنامج إماطة بمشاركة البلدية وفريق الخفجي التطوعي والمجلس البلدي

محمد السعران(صدى):

بلغت كمية النفايات التي تم إزالتها 340 متر مكعب، وذلك ضمن حملة برنامج إماطة التي أطلقها محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، أمس الأحد بالمحافظة، والتي شاركت فيها بلدية محافظة الخفجي وفريق الخفجي التطوعي والمجلس البلدي، وتهدف هذه الحملة للتوعية بأهمية المحافظة على نظافة المتنزهات البرية.

وشكر محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع كافة المشاركين على جهودهم المبذولة في حملة برنامج إماطة الذي تنفذه بلدية محافظة الخفجي بمشاركة فريق الخفجي التطوعي والمجلس البلدي، وذلك لما تهدف هذه الحملة من توعية بأهمية المحافظة على نظافة المتنزهات البرية, حاثاً بالاستمرار بمثل هذه الحملات التي تهتم بجانب النظافة المحافظة وتحسين الصورة الجمالية لها .

من جهته قال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن عدد الفرق الميدانية التابعة للبلدية التي شاركت بحملة برنامج إماطة 40 عامل نظافة وعدد 5 مشرفين و 8 معدات, فيما بلغ عدد أكياس النفايات المستخدمة 1500 كيس سعة 50 جالون، ما يعادل 340 متر مكعب، مؤكدا استمرار العمل بالحملة حتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها برفع جميع النفايات بالمتنزهات البرية.