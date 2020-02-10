إطلاق آيفون بـ 399 دولار

وكالات(صدى):

من المرجّح أن تُعلن شكر آبل عن إطلاق جهاز آيفون منخفض التكلفة الذي قد يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 في مارس المقبل، على أن يتم تسعيره بـ 399 دولارًا.

وكان محلل آبل الشهير مينغ تشي كو، قد صرّح في شهر أكتوبر بأن «هاتف آيفون منخفض التكلفة سيكون متاحًا بالسعر المذكور»، وهو ما سيكون مطابقًا للسعر الأساسي لجهاز iPhone SE الصادر في عام 2016.

و يرى محللون أن مواصفات iPhone SE 2، ستتشابه من حيث التصميم مع هاتف iPhone 8، لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر المنزل المتضمن ميزة Touch ID.

كما يُتوقع أن تزود شركة أبل iPhone SE 2 بشريحة A13 المتوفرة في iPhone 11 و11 Pro، ويُرجح يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل إبقاء التكاليف منخفضة.