حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام

بدر الحارثي(صدى):

قامت بلدية غرب الدمام مؤخرا بإزالة ٥٤٣ خيمة وصندقة وأحواش عشوائية، من أماكن متفرقة بغرب الدمام، ضمن جهود البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية وبمشاركة الضبط الإداري بشرطه الدمام والإدارة العامة للمجاهدين، كثفت جولاتها لإزالة المخيمات العشوائية والصنادق والأحواش والتي بلغ عددها منذ بدء الحملة أكثر من ٥٤٣ موقع بغرب الدمام وما زالت مستمرة .

فيما تجاوز عدد المخيمات المرخصة بالمنتزه البري، ٣٥٠ موقع للتخييم، لافتا الى أنه الموقع لايزال يتوفر فيه مواقع شاغرة للراغبين بإقامة مخيماتهم والاستمتاع بالأجواء الشتوية في المنتزه البري .

وأهاب المهندس فيصل القحطاني بالراغبين في الحصول على موقع للتخييم بالطلب عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية www.eamana.gov.sa.