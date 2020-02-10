الزعاق: محطة الفضاء الدولية ستمر فوق سماء المملكة اليوم

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن مرور ‎محطة الفضاء الدولية سيكون مميزا على معظم البلدان العربية وخاصة ‎الخليج العربي، مضيفا أن وضوحها أكثر على مناطق ‎السعودية.

وأضاف أن طلوعها سيكون تقريبا من الجهة الشمالية الغربية من الساعة 6:23م ولمدة خمس دقائق تقريباً

تشاهد على شكل نقطة مضيئة متحركة بسرعة على صفحة السماء.