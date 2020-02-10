الزعاق: محطة الفضاء الدولية ستمر فوق سماء المملكة اليوم
قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن مرور محطة الفضاء الدولية سيكون مميزا على معظم البلدان العربية وخاصة الخليج العربي، مضيفا أن وضوحها أكثر على مناطق السعودية.
وأضاف أن طلوعها سيكون تقريبا من الجهة الشمالية الغربية من الساعة 6:23م ولمدة خمس دقائق تقريباً
تشاهد على شكل نقطة مضيئة متحركة بسرعة على صفحة السماء.
الدنيابرد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 12 دقيقة
العالم يدور العالم في ٢٤ ساعه وحنا غير قادرين على إدأرة أسكان المواطنين ..