جواهر الكويتية تكشف بحزن: مرضي في مرحلة متأخرة

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الفنانة جواهر الكويتية، اليوم الاثنين، على تأخر حالتها الصحية بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان، لافتة إلى أن المرض في مراحله الأخيرة.

وقالت الفنانة جواهر عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنها توجهت للمستشفى بعد إغماءة طويلة تعرضت لها لإجراء فحوصات طبية فاكتشفت إصابتها بسرطان الدماغ.

وناشدت جواهر جمهورها ومحبيها بتكثيف الدعاء لها أملا في الاستجابة والشفاء من مرضها؛ فيما كتبت: ” قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة ” .