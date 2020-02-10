جواهر الكويتية تكشف بحزن: مرضي في مرحلة متأخرة
أكدت الفنانة جواهر الكويتية، اليوم الاثنين، على تأخر حالتها الصحية بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان، لافتة إلى أن المرض في مراحله الأخيرة.
وقالت الفنانة جواهر عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنها توجهت للمستشفى بعد إغماءة طويلة تعرضت لها لإجراء فحوصات طبية فاكتشفت إصابتها بسرطان الدماغ.
وناشدت جواهر جمهورها ومحبيها بتكثيف الدعاء لها أملا في الاستجابة والشفاء من مرضها؛ فيما كتبت: ” قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1512 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يغفر لها و يرحمها
كان زمان[ عدد التعليقات: 4499 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يشفيك .. وكل مسلم ..
تركي ابن حميد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 21 دقيقة
التائب من الذنب كمن لا ذنب له …
alfahd42[ عدد التعليقات: 23706 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يشفيك ويتوب عليك .. وكل مسلم ..