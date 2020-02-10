مسؤول إيراني: الإرهابي سليماني قرر إدارة الوضع السوري من غرفة الأسد

وكالات(صدى):

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، «أمير حسين عبد اللهيان»، إنه عندما كانت العاصمة السورية دمشق على وشك السقوط في يد المعارضة، طلبت الجالية الإيرانية في دمشق أن نرسل لها طائرات تجليها من العاصمة السورية التي كانت آيلة للسقوط».

وأضاف خلال منتدى تحت عنوان «دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم»، أنه حينها « قررنا حينها إرسال طائرات لإجلاء الإيرانيين الذين أصروا على العودة إلى بلادهم، كما تقرر إرسال قاسم سليماني في إحدى الطائرات إلى دمشق».

وذكر أن الغالبية في مجلس الأمن القومي عارضت ذهاب سليماني إلى دمشق، لكنه قال: «سأذهب إلى دمشق لأدير الأوضاع إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد من غرفته».