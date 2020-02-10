مراهقة تقتل مدربها برصاصتين بعد اتهام صديقها لها بالخيانة

كييف(صدى):

قتلت فتاة أوكرانية 18 عامًا مدربها في فنون الرماية البالغ من العمر 64 عامًا، عقب خلافات شديدة لها مع صديقها؛ حيث حضرت إلى إحدى مراكز التدريب على الرماية بالأسلحة النارية.

وكان ذلك كي تخفف من بعض الانفعالات الحادة التي أصابتها عقب شجار عنيف مع صديقها الغيور، الذي وجه لها اتهامات بالخيانة والغدر؛ حيث أطلقت النار على أهداف بمسدس من طراز جلوك، قبل أن تستخدم لاحقا بندقية كلاشينكوف من طراز أيه كيه-74.

وطلبت من مدربها لاحقا أن يعطيها مسدسا من طراز “مارغولين”، الذي ما أن وقع في يديها حتى سارعت بإطلاق رصاصتين قاتلين في جسد مدربها العجوز؛ لتلقي سلاحها بعيدًا وهربت من مكان الحادث، ليتم القبض عليها بعد ذلك.